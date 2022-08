L’athlétisme sénégalais est en train de réussir une belle moisson lors des Jeux de la Solidarité Islamique (JSI) qui se déroule actuellement à Konya, en Turquie.

Après la médaille de bronze remportée hier par Ahmath Faye, le Sénégal compte désormais deux médailles avec l’athlétisme. Une des quinze disciplines sur lesquelles le Sénégal est en lice.

En effet, le hurdler du 110m haies n’a pas raté le podium avec la médaille d’argent remportée. Louis François Mendy a terminé 2e lors de la finale de cette épreuve qui s’est tenue aujourd’hui à Konya et finalement remportée par l’Algérien Amine Bouanani. L’athlète de 23 ans a terminé sa course en 13’28. Il fait mieux que sa course en demi-finale hier, 13’’43. Louis François Mendy établit ainsi un nouveau record national.

D’autres athlètes sénégalais feront leur entrée en lice, ce jeudi. Notamment les dames Sangone Kandji et Saly Sarr en triple saut. Il a déjà remporté une médaille en bronze, Amath Faye sera encore en lice pour l’épreuve de saut en longueur. En Para-Athlétisme, Abou Ba disputera l’épreuve de saut en hauteur.

Notons que son compatriote Frederick Mendy a terminé 7e de la course des 400m avec un temps de 46’41.

wiwsport.com