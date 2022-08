Annoncé ces derniers mois, le match amical Sénégal-Iran va finalement avoir lieu. Les deux fédérations ont confirmé la date du 27 septembre prochain, en Autriche. La Fsf espère avant décrocher un autre adversaire à jouer entre le 23 et le 24 septembre.

Les choses ont beaucoup bougé entre-temps. En effet, Le Quotidien a appris que finalement, les deux fédérations sont tombées d’accord pour un match amical Sénégal-Iran, calé le 27 septembre en Autriche.

Du coup, le sélectionneur, Aliou Cissé, tient un premier sparring-partner sur la route du Qatar ; en attendant d’en décrocher un deuxième qu’il compte affronter toujours en Autriche.

Un autre amical souhaité «entre le 23 et le 24 septembre»

Et sous ce registre, les tractations se poursuivent pour jouer un premier match avant l’Iran. Et la Fédération sénégalaise de football tient à programmer ce match «entre le 23 et le 24 septembre», nous souffle-t-on.

Il est vrai que dans un tel contexte, lié au tournoi de la Ligue des Nations, trouver des adversaires européens devient un vrai parcours du combattant. À défaut, la piste de l’Amérique latine pourrait être une alternative.

Mais déjà, c’est un gain sportif pour Aliou Cissé de jouer l’Iran, en pensant peut-être au Qatar, l’un des adversaires des Lions au Mondial.

Faut aussi rappeler que les dirigeants iraniens ont longtemps émis le vœu de jouer contre la première équipe africaine, devenue aujourd’hui championne d’Afrique.

En marge des Assises de l’économie organisées par l’Union nationale des commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal (Unacois Yeessal), en mai dernier à Dakar, l’ambassadeur de la République islamique d’Iran au Sénégal, Mohammad Reza Dehshiri, s’était prononcé sur un éventuel match amical entre les deux pays.

«Nous sommes en pourparlers avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, sur un match amical entre le Sénégal et l’Iran. Nous sommes convenus de deux dates, l’une en juin et l’autre au mois de septembre. Nous espérons qu’on pourra accueillir l’équipe du Sénégal, en Iran.» Son vœu a été finalement exaucé.

Le Quotidien