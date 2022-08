Poussé vers la sortie, Boulaye Dia ne quittera pas Villarreal à n’importe quel prix. Alors que l’OGC Nice a formulé une première offre, celle-ci a été rejeté par les Espagnols.

Depuis l’ouverture du mercato estival, le nom de Boulaye Dia fait beaucoup couler d’encre à Villarreal. Un an seulement après son arrivée, l’attaquant sénégalais de 25 ans, auteur de 7 buts et 6 passes décisives la saison dernière, ne rentre plus dans les plans d’Unai Emery. Et cet été, le Sous-Marin Jaune souhaitent se séparer de lui.

Mais pour autant, les dirigeants ne comptent absolument pas brader leur Champion d’Afrique et l’évalue avec une valeur bien conséquente. En effet, Foot Mercato révèle que l’OGC Nice, qui souhaite recruter l’ancien joueur du Stade de Reims, aurait essuyé un refus de la part de Villarreal sur sa première offre de prêt.

Ainsi, une deuxième offre pourrait bientôt arriver sur la table des pensionnaires du Stade de La Cerámica, et celle-ci pourrait être convaincante. En tout cas, Boulaye Dia est désormais ouvert à un départ et donc une arrivée chez les Aiglons qui, comme Villarreal, passeront par les barrages pour la Ligue Europa Conférence.

wiwsport.com