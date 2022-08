Le choc revanche entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux a lieu ce dimanche à l’Arène Nationale dans un combat organisé par Gaston Productions. Le Fils de Double Less n’a jamias perdu contre un lutteur de Fass, il vient de remporté sa 5ème victoire dans cette localité, Max Mbargane analyse le combat dans Sunu Lamb.

« J’ai vu que les deux lutteurs n’avaient pas un bel état physique. Donc si l’un d’eux a réussi à vaincre dans cette forme physique, il y a eu lieu de le féliciter.

Dans la lutte, il y a trois étapes. La première, c’est quand tu affrontes tes aînés. La seconde, c’est quand tu luttes avec les athlètes de ta génération. La troisième, c’est quand tu tends la perche aux plus jeunes. La forme que Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux ont affichée aujourd’hui, il leur sera difficile de battre des jeunes. Ils sont fatigués avant les 15 premières minutes.

Gris Bordeaux a trop misé sur la bagarre. Lorsque Balla Gaye 2 a compris que ça ne l’avantageait pas, il a privilégié le corps-à-corps et ça lui a réussi. Je félicite Balla Gaye 2 pour sa victoire. Mais s’il veut battre les jeunes, il lui faudrait une meilleure santé physique« , nous dit l’expert en lutte.

Avec Sunu Lamb