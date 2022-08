En Turquie depuis le 6 août pour les Jeux de la solidarité islamique, l’équipe nationale féminine sénégalaise de volley-ball rentre en lice, ce lundi, à 13 heures, contre l’Azerbaïdjan. Un premier obstacle que les Lionnes espèrent franchir pour se rassurer et ainsi se donner les chances d’atteindre l’étape suivante.

C’est un match qui rentre déjà dans les annales du volley-ball sénégalais et l’histoire retiendra que l’équipe nationale féminine de volley-ball a joué son premier match international contre l’Azerbaïdjan. Difficile de dégager un favori entre ces deux formations, car jamais elles ne se sont affrontées, ni en match amical, encore moins en match officiel.

Mais sur le papier, « tous nos adversaires sont meilleurs que nous, parce qu’ils ont plus d’expérience», rappelait le sélectionneur Jean Benoît Prosper Badji.

Le Sénégal se présente ainsi dans ces Jeux en «outsider» face à des adversaires plus compétitifs. Pour leur baptême du feu, le coach Badji et ses joueuses devront se surpasser pour franchir ce premier obstacle. Pas mieux qu’une victoire pour commencer la compétition et face à cette équipe azerbaidjanaise classée 44ème rang de la Fédération internationale de volleyball, Mame Fatou Diouf et sa bande auront à cœur de remporter ce premier match « historique» pour se rassurer avant leur deuxième sortie contre le Cameroun.

Elles pourront ainsi garder espoir et mettre toutes les chances de leur côté pour se qualifier au second tour. Un second tour qui demeure l’objectif principal de cette équipe féminine sénégalaise de volley-ball, classée à son tour au 47ème rang mondial.

Mais pour atteindre juste ment cet objectif, il faudra gagner tous les matchs en commençant par celui-ci, même si c’est une rencontre qui s’annonce compliquée pour les Lionnes, mais «nous ne partons pas pour faire de la figuration. Nous allons tout donner pour gagner», promettait la centrale et capitaine Mame Fatou Diouf.

