La 1ère journée du tournoi de football de la 5ème édition des Jeux islamiques démarre ce lundi à Konya (Turquie), où l’équipe nationale locale du Sénégal affronte le e pays hôte, la Turquie, pour bien démarrer la compétition.

Après le tournoi du Conseil des Associations de Football en Afrique australe (COSAFA), l’équipe nationale locale sénégalaise participe aux Jeux islamiques afin de préparer la double confrontation Sénégal / Guinée, qualificative au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN)-Algérie 2023.

Face à la Turquie, les Lions locaux ont une revanche par procuration à prendre sur les Turcs, qui avaient éliminé (1-0) en quarts de finale les Sénégalais en Coupe du monde 2002.

Cette compétition est très importante pour l’équipe nationale locale du Sénégal, d’après Pape Bouna Thiaw. Le sélectionneur des Lions locaux affirme que ses protégés feront tout leur possible pour revenir avec une médaille. Et pour y arriver, il faudra battre d’entrée la Turquie, avant de croiser en 2ème journée l’Algérie le 10 août et boucler la phase de poules contre le Cameroun le 12 août. En première heure, dans la poule A, il y aura un choc entre l’Algérie et le Cameroun, un «remake» de la qualification de la Coupe du monde 2022.

Dans la poule B, le Maroc et l’Iran s’affrontent avant de céder la place à l’Arabie saoudite et l’Azerbaïdjan. À l’issue de la phase de poules, les deux meilleures équipes de chaque groupe décrocheront les tickets pour les demi-finales.

Avec Stades