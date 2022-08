Ce match Madagascar v Sénégal fera sans doute partie des plus beaux duels de ce Championnat d’Afrique FIBA U18. Les deux équipes se sont âprement disputé la première place du groupe A, finalement remportée par le Sénégal (70-62).

Une première période pour le Madagascar et une seconde période pour le Sénégal. Ainsi, pourrait-on résumer ce duel des invaincus! En effet, ces deux équipes du groupe A n’ont pas perdu leurs deux premiers matchs de poule et devaient ainsi se départager pour la dernière rencontre avant la phase à élimination directe.

Adoubé par le public venu nombreux dans la salle de Mahamasina stadium, le Madagascar a donné du fil à retordre aux poulains de Parfait Adjivon qui n’ont pas su améliorer un jeu défensif pour arrêter les assauts malgaches. Ils vont filer devant à la fin du premier quart-temps (20-15). Les Lionceaux vont essayer de limiter les dégâts lors du deuxième round où chaque équipe a réussi à inscrit 16 points. À la pause, le Madagascar était provisoirement à la tête du groupe A (36-31).

Les coéquipiers de Mouhamad Faye, auteur d’un énorme match (26 points et 15 rebonds), vont se réveiller au retour des vestiaires. Un très bon 3e quart-temps (20-10) qui permet au Sénégal de remonter la pente et de passer devant (51-46). La force offensive malgache est muselée et ne pourra pas faire mieux que lors de la première période. Le sélectionneur des Lionceaux laisse ses meilleurs hommes sur le terrain pour arracher la victoire finale. Un dernier quart-temps remporté (19-16) pour remporter finalement le match avec 8 points d’écart.

Le Sénégal termine à la première place du groupe A à la fin de la phase des groupes et affrontera l’équipe classée 4e du groupe B, pour les quarts de finale.

wiwsport.com