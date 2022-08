Sans club depuis la fin de son contrat avec Nancy (France), relégué en National, Saliou Ciss ne manque pas d’offre de la part des grands clubs comme l’Olympique de Marseille. Mais, le meilleur latéral gauche de la CAN 2021, dit étudier toutes les pistes pour faire le bon choix.

Interrogé par nos confrères de Stades sur les offres de grands clubs, Saliou Ciss explique : » Présentement, je suis dans la préparation (de la saison), la Ligue 2 (France) a démarré le week-end dernier et la Ligue 1 va commencer samedi prochain, ainsi que les autres championnats européens. Moi, je suis là en pleine préparation et j’attends. En ce moment, comme je l’ai dit, j’ai beaucoup d’offres sur la table. Je suis en train de les consulter avec mon entourage pour faire le meilleur des choix. Et puis on verra. Mais d’ici peu de temps, vous allez me voir évoluer dans un club que je souhaite avoir. Avoir un bon club ne veut pas dire être à l’Olympique de Marseille. Mais, le plus important est que Dieu fasse le mieux pour moi, avoir un club avec un très bon projet. »

Le meilleur latéral gauche de la CAN 2021, qui est actuellement en pleine préparation dans les locaux de l’Institut Diambars poursuit sur l’intérêt que porte Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria sur lui : » Je l’ai entendu au même titre que vous. Après, les gens qui sont proches de mon entourage, qui font ces démarches, on en a parlé. Et puis, on ouvre les portes à tout le monde. Comme je vous l’ai dit, on va essayer de voir le meilleur pour nous-même pour pouvoir évoluer là-bas que ce soit Marseille où n’importe quelle équipe. L’essentiel est que ce soit tant sur le plan projet sportif que financier, on fera le meilleur choix pour nous. «

Wiwsport avec Stades