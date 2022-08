Le VfL Bochum est sur le point de signer l’attaquant sénégalais Lys Mousset. Comme le révèle notre confrère italien, Di Marzio, Lys Mousset devrait passer sa visite médicale ce vendredi.

Malgré des contacts avec un certain nombre de clubs français, dont la majorité sont situés en Ligue 2, dont Le Havre, Mousset a trouvé un accord avec Bochum et devrait passer une visite médicale ce vendredi. Le joueur qui a été prêté à Salernitana lors des derniers mois de la défunte saison, signera un contrat de 2 ans d’une valeur de 650 000 € par an net hors bonus, s’il réussit ses tests médicaux.

Âgé de 26 ans, le Franco-sénégalais est arrivé en fin de contrat avec Sheffield United au mois de juin dernier. Lys Mousset a disputé 99 rencontres en Premier League depuis son arrivée en Angleterre (Bournemouth, Sheffield).

