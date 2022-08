Ce dimanche 7 août, tous les chemins mèneront à l’Arène nationale pour le sulfureux choc entre Balla Gaye 2, le Lion de Guédiawaye, et Gris Bordeaux, le 3ème Tigre de Fass. Max Mbargane donne son avis sur ce combat dans Sunu Lamb.

» Sur le combat proprement dit, le directeur technique de Lansar précise. « Balla Gaye 2 ne doit pas venir avec un excès de confiance, sinon il aura des regrets. Balla Gaye 2 est un lutteur qui ne lâche pas sa prise. Les deux lutteurs se connaissent, donc chacun a un aperçu sur l’autre. Il ne doit pas aussi juger sur l’état de forme de son adversaire, mais il doit être plus rusé.

Le Lion de Guédiawaye est quelqu’un qui respecte beaucoup ses combats quels qu’ils soient. S’il perd ce combat, ses futures sorties contre Boy Niang 2 et Eumeu Sène seront compliquées. Le combat peut tirer en longueur, car ils ne vont pas abréger le duel. Ils doivent être prêts à livrer 50 mn de confrontation et le plus apte physiquement va l’emporter. Tout peut arriver. Un KO imprévisible, arrêt du combat sur blessure…« , dit-il.

