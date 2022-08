Prêté par le FC Porto, Mamadou Loum Ndiaye a confié ses premières impressions sur son arrivée au Reading FC.

C’est officiel depuis vendredi dernier : Mamadou Loum Ndiaye a été recruté par Reading FC, pensionnaire de la Deuxième Division d’Angleterre, communément appelée la Championship. Le milieu de terrain international sénégalais (25 ans, 3 sélections) s’est engagé sous la forme d’un prêt d’un an avec option d’achat, en provenance du FC Porto où il est encore sous contrat jusqu’en 2024. Sur le site officiel de son nouveau club, l’ancien joueur de l’US Ouakam a fait ses présentations et livré ses impressions.

« Je me sens bien et je suis très heureux d’être ici. C’est une grande opportunité pour moi, et je suis venu aider mon équipe à monter au classement. J’ai parlé avec l’entraîneur (Paul Ince), il est un bon, et il m’aidera à m’améliorer chaque jour à l’entraînement (…). C’est un grand défi et il est important pour moi d’avoir cette opportunité car cela m’offre la chance de mûrir, d’acquérir plus d’expérience et de gagner des matchs pour ce club », a déclaré Loum Ndiaye.

Le Champion d’Afrique ajoute en mentionnant l’Equipe Nationale du Sénégal : « Le vestiaire (de Reading) a une bonne mentalité, et depuis que je suis arrivé, tout le monde m’aide, ce qui, je pense, est très important dans le football. L’équipe nationale est très importante pour moi et quand je joue bien ici, j’espère pouvoir repartir avec l’équipe nationale cette année ». Absent le week-end dernier face à Blackpool Loum Ndiaye devrait bien être présent pour la réception de Cardiff samedi prochain.

Mamadou Loum on getting to work as a Royal and his season's ambitions! 🔵⚪👇 — Reading FC (@ReadingFC) August 3, 2022

