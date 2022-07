C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Mamadou Loum Ndiaye portera les couleurs de Reading FC cette saison. Déjà prêté la saison dernière au Deportivo Alavés où il a fait forte impression, le milieu de terrain de 25 ans, Champion d’Afrique, repart encore du FC Porto, sous la forme d’un prêt.

Le club anglais, qui évolue en Championship, a rendu officiel vendredi l’accord de prêt d’une saison avec son homologue portugais. Bien que cela ne soit pas précisé dans son communiqué, Reading FC dispose d’une option d’achat estimée à 5 millions d’euros pour s’offrir définitivement l’ancien joueur de l’US Ouakam à la fin de la saison.

CONFIRMED! ✒

We're delighted to welcome midfielder Mamadou Loum to the club on a season-long loan from @FCPorto 🇵🇹

The Senegalese international flew in last night and completed the paperwork on a move – subject to international clearance 🇸🇳

Welcome to Reading, @Loum_Ndiaye 💪

— Reading FC (@ReadingFC) July 29, 2022