Le Sénégal fera partie des fortes délégations lors de la 5e édition des Jeux islamiques à Konya en Turquie. Le ministre des sports a procédé à la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national.

Tous habillés de blanc, les athlètes qui ont représenté aujourd’hui les disciplines qui prendront part à cette compétition ont garni la salle de conférence du ministère des sports. A Konya (Turquie), le Sénégal aura une délégation de 160 personnes. Dont 101 athlètes sénégalais qui seront repartis selon les 15 disciplines suivantes : Football, Athlétisme, Judo, Handisports, Pétanque, Natation, Tennis de table, Taekwondo, Karaté, Tir, l’escrime, Lutte, Hand-ball, le Basket-ball, et le Sénégal Volley-ball.

Dans son allocution le ministre des sports a demandé aux athlètes de faire beaucoup que lors de la précédente participation du Sénégal. Matar Ba a remis le drapeau à Mbagnick Ndiaye et Sangone Kandji (triple saut) qui vont diriger la parade du Sénégal.

« En 2017, comme vous le savez, le Sénégal avait réalisé des performances remarquables avec trois (03) médailles individuelles et était classé 21e sur 54 nations participantes. Pour l’édition 2022, nous attendons de meilleurs résultats et comptons sur chacune et chacun de vous pour y arriver, grâce notamment à vos talents indéniables mais surtout à votre volonté irrépressible de combler de joie tous vos compatriotes. En vos qualités donc d’ambassadeurs du Sénégal, ayez, en toutes circonstances, un comportement irréprochable en restant attachés à vos principes et à vos valeurs. Cela exige, de la part de chaque membre de la délégation, un sens élevé de responsabilité et un engagement patriotique trempé dans vos vertus les plus profondes et les plus sacrées. »

La première délégation va quitter Dakar ce jeudi.

wiwsport.com