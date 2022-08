Face à leur bête noire, la Guinée pour le second et dernier tour des éliminatoires pour le Chan, le Sénégal évitera les calculs. Selon Mountarou Baldé, l’objectif est d’abord une large victoire à domicile.

Pour vaincre les vieux démons face au sily national, les joueurs sénégalais ont d’abord en tête que de remporter leur premier duel, qui se jouera au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

« C’était un match difficile. Même si on se réjouit de notre qualification pour le second tour, j’avoue qu’on n’a manqué de concentration, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes. On devait éviter de perdre ici au stade Abdoulaye Wade. Ce sont des erreurs à éviter face à la Guinée. C’est une équipe redoutable qu’on ne peut se permettre de faire certaines erreurs. Mais, on sait ce qu’on ne doit pas faire et améliorer, on en est conscients. Ça ne sera pas un match facile. Mais on fera notre maximum pour se qualifier. L’objectif, c’est d’abord gagner le match aller ici à Dakar. Je profite de cette occasion pour demander aux Sénégalais de venir massivement nous supporter, nous avons besoin de vous”, estime le latéral droit des Lions Locaux, Mountarou Balde au micro de wiwsport.

L’acte 1 entre les deux voisins se jouera entre le 26 et 28 août prochain dans la capitale Sénégalaise, avant le retour entre le 2 et 4 septembre au Mali.

wiwsport.com