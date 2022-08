L’équipe du Sénégal U20 du Sénégal va prendre, sous peu, au Tournoi UFOA/A de la catégorie qualificative à la CAN. En direction de cette échéance, Malick Daff, le sélectionneur des U20 multiplie les stages de préparation.

Ainsi il a convoqué un nouveau groupe de 29 joueurs pour un stage en régime internat au Centre de développement technique Jules Bocandé de Toubab Dialaw du 1 au 5 août 2022.

Les 29 joueurs convoqués

Alioune Niang (Linguère), Ndiack Sall (Espoirs Guédiawaye), Pape Ibrahima Dione (AF Darou Salam), Mamour Ndiaye (Oslo FA), Amidou Diop (Génération Foot), Mouhamed Gueye (Diambars), Mouctar Ndiaye (Casa Sports), Souleymane Basse (Génération Foot), Mbaye Ndiaye (Dakar Sacré Cœur), El Hadji Daouda Diamé (Jaraaf), Papa Amadou Diallo (Génération Foot), Ousmane Diao (AF Darou Salam), Mouhamed Camara (Casa Sports),

Malick Mbaye (Génération Foot), Baye Ablaye Mbaye (CNEPS), Babacar Ndiaye (AS Douanes), Youssouf Diop (AS Douanes), Djibril Diarra (Génération Foot), Alassane Diao (US Gorée), Idrissa Gueye (Génération Foot), Mame Libasse Laye Ngom (Guédiawaye FC), Modou Fall Niang (Diambars), Pape Daouda Diongue (AF Darou Salam), Pape Demba Diop (Diambars), Mamadou Gning (DSFA Mbour), Ismaila Diallo (Espoirs Guédiawaye), Ibrahima Sory Diallo (Diambars), Ibrahima Faye (Sonacos), Mame Mor Faye (AF Darou Salam)