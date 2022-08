Rétrogradé en Championship à l’issue de la saison dernière Watford d’Ismaila Sarr jouera ce soir à partir de 19h Gmt son premier match cette saison. La formation londonienne qui a réussi à conserver l’attaquant sénégalais fera face à Sheffield United de Ilimane Ndiaye. Les deux lions cités vont démarrer cette saison 2022-2023 en tant que titulaires. Des Blades qui sont passés proches de retrouver la Premier League l’an passé vont tenter de relancer le moteur.

Here's how the Bladesmen line up in our season opener at Watford! 👊

Anel Ahmedhodžić is serving a one match suspension, whilst Robinson, Basham and Doyle miss out through injury. Jebbo leads the line.

𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗢𝗡 𝗬𝗢𝗨 𝗕𝗟𝗔𝗗𝗘𝗦! ⚔️ pic.twitter.com/sjpDQkT5Nl

— Sheffield United (@SheffieldUnited) August 1, 2022