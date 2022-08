Les sélections masculine et féminine de Basket 3×3 du Sénégal participeront à l’édition 2022 des Jeux Islamiques à Konya (Turquie). Ce tournoi (catégorie senior) regroupe plus de 20 équipes et se déroulera du 13 au 17 Aout 2022 au Karatay Sports and Congress Center.

Il s’agit d’une première participation à un tournoi majeur de Basket 3×3. Les deux équipes s’entraînent d’ailleurs au centre de Bopp, lieu choisi pour la préparation : « La préparation se passe bien. Le choix de Bopp s’explique par le fait qu’on va jouer en plein air à Konya. Donc on veut mettre les joueurs dans les mêmes conditions. On a démarré les entraînements et les joueurs sont arrivés en forme puisqu’ils sont en compétition. On aura deux sélections pour ce tournoi : une équipe masculine et une équipe féminine. » a déclaré Mamadou Cisse Diaw, chargé du Basket 3×3 à la fédération sénégalaise de basketball.

L’équipe masculine du Sénégal compte quatre joueurs : Samba Daly Fall (DUC), Mouhamed Doumbia (ASCVD), Mamadou Lamine Diop (AS Douanes) et Momath Seck (Jeanne d’Arc). Elle est logée dans la poule A avec le Qatar, la Jordanie, la Palestine et la Libye.

L’équipe féminine quant à elle est dans la poule C avec la Turquie, l’Iran et la Jordanie. Elle sera conduite par Ndeye Ndioma Kane « Didi » (Portugal), Julie Dacosta (Espagne), Ndeye Fatou Ndiaye (DUC) et Madjiguene Sene (France).

Basket Senegal