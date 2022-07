Ils seront 36 joueurs sénégalais à évoluer en Ligue 2 au coup d’envoi de cette saison 2022-2023. En plus de cela, il faudra compter le coach Omar Daf qui a quitté Sochaux pour Dijon.

La Ligue 2 française effectue son retour ce weekend avec au coup d’envoi de la saison 37 représentants sénégalais. 36 joueurs sont en lice jusque-là et seront répartis entre les 20 clubs de l’antichambre du football français. Pays le plus représenté depuis plusieurs saisons maintenant, le Sénégal domine la deuxième division française et cette saison ne dérogera pas à la règle.

Le FC Metz vient en tête des clubs qui comptent le plus de footballeurs sénégalais avec 7 joueurs sénégalais avec notamment Ibrahima Niane, Ndiaga Yade, Lamine Gueye…, suivi de Dijon avec 4 joueurs dont Moussa Koné et l’entraîneur sénégalais, Omar Daf. Amiens SC, FC Sochaux, Grenoble Foot s’en suivent avec 3 joueurs chacun.

Pour cette saison, il faut surveiller des joueurs comme Amadou Ndiaye qui devrait confirmer après son retour de blessure la saison dernière du côté messin. Le retour après un long break de Henri Saivet aussi sera à surveiller. L’international sénégalais a rejoint Pau FC pour se relancer. Pape Djibril Diaw aussi a rejoint le Stade Lavallois cet été en prêt et devrait retrouver de la confiance afin de revenir en force après son passage raté à Angers.

La nouvelle expérience du technicien Omar Daf du côté de Dijon sera scruté après une aventure plutôt réussie avec Sochaux. Le Sénégalais a décidé de quitter le banc des Lionceaux pour devenir le coach des Rouges. Moustapha Name du côté de Paris FC reviendra en force pour la confirmation cette saison après les play-offs de montée ratés en fin de saison dernière. Deux fois de suite meilleur joueur de la saison des Parisiens, Name sera plus qu’un cadre en Ligue 2 lors de cet exercice 2022-2023.

On pourrait aussi citer le jeune milieu de terrain du FC Sochaux, Rassoul Ndiaye qui a fini de mettre tout le monde d’accord grâce à sa précocité. Le jeune Franco-sénégalais lancé la saison dernière par Omar Daf serait est même dans le viseur du TFC en ce mercato d’été. Il pourrait donc quitter les Lionceaux pour la Ligue 1.

Les Joueurs sénégalais évoluant en Ligue 2 pour la saison 2022-2023

FC Metz

Ibrahima Niane – Amadou Dia Ndiaye – Lamine Gueye – Pape Ndiaga Yade – Ousmane Ba – Cheikh Sabaly – Ababacar Lo

FC Bordeaux

Mbaye Niang

Paris FC

Moustapha Name – Youssoupha Ndiaye

Dijon FC

Omar Daf – Ousseynou Thioune – Zargo Touré – Moussa Konaté – Idrissa Camara

Amiens SC

Aliou Badji – Formose Mendy – Amadou Ciss

Nîmes Olympique

Moussa Koné

Grenoble Foot

Olivier Boissy – Souleymane Cissé – Pape Meïssa Ba

Pau FC

Henri Saivet – Abdourahmane Ndiaye

Stade Lavallois

Pape Djibril Diaw

SC Bastia

Abdoulaye Ndiaye

Sochaux FC

Frank Kanouté – Abdallah Ndour – Joseph Lopy

Le Havre AC

Arouna Sanganté – Jamal Thiaré

Quevilly Rouen Métropole

Issa Soumaré

Chamois Niortais

Amadou Sagna

EA Guingamp

Donatien Gomis

Saint-Etienne

Boubacar Fall

