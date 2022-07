L’Equipe Nationale A’ du Sénégal reçoit le Liberia, ce samedi (16h00 GMT), dans le cadre du premier tour préliminaire retour des éliminatoires pour le CHAN 2023. Victorieux à l’aller (3-0), les hommes de Pape Thiaw comptent bien finir en beauté le travail, au Stade Abdoulaye-Wade.

Pas question pour autant de relâcher l’attention avant la fin du match contre le Liberia, tant il est important de garder une bonne confiance. Après le beau succès à Monrovia (3-0), il est crucial de valider ce résultat ce samedi au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio afin de bien se dresser sur le chemin de la Guinée, lors des barrages d’accession au proxhain Championnat d’Afrique des Nations.

« Ils ont envie de gagner, de faire la confirmation. C’est le plus difficile en football et ils le savent. Ils se sont entraînés très dur. Et surtout faire plaisir au public, nous jouons au Sénégal et il faut rester concentrés. Ils savent que la qualification n’est pas encore acquise et elle passe par ce match. Nous jouons la qualification, un match nul suffit », a reconnu le sélectionneur en conférence de presse vendredi.

Au fil de leurs dernières rencontres, les joueurs de Pape Thiaw se sont montrés plutôt brillants, parfois même très sûrs de leurs forces. On les a vus se transformer durant le match aller contre le Liberia, au point de livrer une prestation magistrale en une mi-temps contre une formation libérienne nettement au-dessous de la moyenne. Un match prolifique qui leur a permis de pouvoir viser l’objectif.

Mais attention ! Même corrigés sur leur propre pelouse, les Lone Stars n’ont certainement pas dit leur dernier mot. Les hommes d’Ansu Keita se présenteront au Stade Abdoulaye-Wade avec la soif de vengeance, la détermination et l’envie de contre-carrer Moutarou Baldé et ses coéquipiers. Bien qu’il soit difficile d’imaginer autre chose que la qualification, une légitime méfiance doit être de mise.

wiwsport.com