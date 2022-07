Le Vovinam Việt Võ Đạo a fait parler de lui cette semaine ! Surtout au Sénégal où les combattants ont réussi une belle moisson à Paris lors des Championnats du monde. Ce n’est pas une première pour les Lions de la Téranga qui des années après leurs premières médailles vivent les mêmes problèmes.

Mouhamed Nazirou Ndiaye est le vice-capitaine de l’Equipe Nationale qui a bouclé la 6e édition de ces joutes mondiales à Paris le week-end passé. Invité dans l’émission Wakh Sa Khalate du lundi passé. « On n’a pas l’habitude d’entendre tous les jours le titre de champion du monde ici. Il faut savoir que ce n’est pas une première. On a remporté 5 médailles lors de notre première participation en 2014. Le Sénégal est un grand pays, très respecté dans cette discipline » précise-t-il.

En effet, ces très bonnes notes au niveau mondial sont le fruit d’un long travail. Depuis 2006, le Sénégal remporte des médailles d’or dans le monde comme en Afrique. En 2022, le Sénégal a battu le record africain en mondial avec 9 médailles. Pourtant, les problèmes persistent pour se préparer et voyager. « On est toujours confronté à ces problèmes administratifs pour voyager. On s’est bien préparé par rapport à la demande des visas. Avec l’appui du président du CNG, toute la délégation a été autorisée même si on a reçu les visas en retard ce qui a un peu sapé la préparation de l’équipe. Parce qu’on se met au travail pendant des années et c’est toujours à une semaine de la compétition que les problèmes surviennent. Le ministère des sports avait promis de prendre en charge une partie du budget et finalement ils se sont rétractés sur certains points. Mais on s’était préparé à tout ».

Pour cette édition, le ministère des sports devait initialement prendre en charge les 9 athlètes et 5 encadreurs explique-t-il. Mais au dernier moment, il aurait décidé de seulement assurer les dépenses d’une partie de la délégation, l’hébergement était exclu de la prise en charge. Dans le passé, l’Equipe nationale a du restreindre son effectif pour voyager.

wiwsport.com