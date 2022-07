Auteur de belles prestations dans cette pré-saison, Sékou Gassama attire l’attention de l’entraîneur du Real Valladolid.

Prêté ces deux dernières saisons à Fuenlabrada puis à Málaga, en Deuxième Division d’Espagne, Sékou Gassama est de retour au Real Valladolid. Cette saison, l’ancien international U20 sénégalais devrait avoir la chance de découvrir pour la première fois dans sa carrière LaLiga. Cela grâce à ses prestations dans cette pré-saison.

En trois matchs de préparation, l’avant-centre de 27 ans a marqué autant de buts. Il a inscrit l’un des deux buts lors de la victoire face l’Atlético Tordesillas (2-0), marqué contre l’Unionistas de Salamanca (2-1) puis, hier jeudi, il a été l’auteur du premier but du succès contre la Ponferradina (2-1). Des performances analysées avec beaucoup d’attention par son entraîneur.

« C’est pour ça qu’il est là. Je suis très heureux avec lui. Il est entrain de réaliser des choses de grande valeur. Il nous fait respirer et tenir le ballon. C’est un joueur différent de ce que nous avons et il nous donne des alternatives », a déclaré l’entraîneur du Real Valladolid José Rojo Pacheta, dans des propos rapportés par AS. Des mots qui devraient forcément plaire à Sékou Gassama.

wiwsport.com