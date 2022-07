Prélude des Jeux de la solidarité islamique, qui sont prévus du 9 au 18 août en Turquie, le ministère des Sports a tenu une réunion, mercredi, pour faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs. Pour cette 4ème édition, la délégation sénégalaise sera constituée de 110 athlètes, issue de 14 fédérations.

Les présidents des 14 fédérations concernés, ainsi que leurs directeurs techniques nationaux, ont participé à cette réunion d’in formation. Pour maximiser ses chances aux 4ème Jeux de solidarité islamique, le Sénégal se fera représenter dans 14 disciplines différentes. Il s’agit de 10 disciplines individuelles (judo, athlétisme, tir, lutte, tennis de table, escrime, natation, karaté, taekwondo et handisport) et 4 collectives (football, basket, volley-ball et hand-ball).

Dans les disciplines individuelles, l’athlétisme se taille la part du lion avec le plus grand nombre de participants (9 des 110 athlètes sénégalais). La première partie de la délégation quittera Dakar le jeudi 4 août, avant d’être rejointe par la seconde qui est attendue à Konya le 7 août, soit à deux jours du démarrage de la compétition.

Pour cette édition, le nombre d’athlètes sénégalais a été sensiblement revu à la hausse. Il est passé de 13 participants en 2017 à 110 cette année. Ces derniers auront pour mission de faire mieux qu’à la 3ème édition des Jeux disputés à Bakou en Azerbaïdjan. De surcroît, plusieurs d’entre eux se sont distingués lors des dernières grandes compétions de leurs disciplines.

En 2017, le Sénégalais occupait la 21ème place sur 54 nations présentes. Outre ce rang de 21ème pays, le Sénégal n’avait récolté que trois médailles individuelles. Sangoné Kandji au saut en longueur, Amadou Ndiaye au 400 m haies et Moustapha Kama au taekwondo avaient signé ces belles performances. Pour l’heure, le budget de la participation du Sénégal n’est pas encore dévoilé.

Avec Stades