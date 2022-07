Ce vendredi soir (19h00 GMT), Chelsea dispute son dernier match de préparation contre l’Udinese. Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly sont titulaires.

Timides dans leur préparation estivale jusque-là soldée par une victoire et deux défaites, dont une après tirs au but, les Blues de Chelsea se doivent remettre de la confiance à une semaine du début de la saison en Premier League et leur déplacement sur la pelouse d’Everton. Cela passe donc par remporter le dernier match de pré-saison.

Ce n’est pas gagné d’avance pour les hommes de Thomas Tuchel puisqu’ils défient la bonne équipe italienne Udinese, ce vendredi soir au Stadio Friuli (19h00 GMT). Mais le technicien allemand pourra compter sur deux internationaux sénégalais : Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly. Les deux joueurs ont été titularisés pour ce match.

