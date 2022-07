Il a marqué les esprits grâce à sa belle saison réalisée du côté de Simba SC couronnée notamment du plus beau but de l’année. Pape Ousmane Sakho qui s’est déjà fait une réputation en Tanzanie « espère » franchir un nouveau palier.

« Tous les footballeurs sénégalais souhaitent la même chose, de jouer pour la sélection. C’est un rêve de pouvoir défendre les couleurs de son pays, j’espère arriver à ce niveau, pouvoir jouer pour sa patrie, c’est juste exceptionnel. Ce sera une très grande satisfaction« , estime l’attaquant de Simba SC au micro de wiwsport.

Néanmoins, l’auteur du plus beau but de la saison, décerné par la confédération africaine de Football lors de la cérémonie des CAF Awards 2022, estime qu’il n’a, pour l’instant, aucun contact avec le staff technique de la sélection sénégalaise. Le jeune joueur qui attend son heure avec impatience affirme qu’il va continuer de bosser. « Non, j’ai aucun contact avec le staff de l’équipe nationale du Sénégal mais j’ose espérer qu’un jour mon heure arrivera. Je ferai de mon mieux pour y arriver« , ajoute Pape Ousmane Sakho.

wiwsport.com