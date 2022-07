Après un retour de prêt des six derniers mois de la dernière saison, Cheikh Sabaly va retourner au QRM. Le joueur du FC Metz va poursuivre sa progression avec le club normand.

L’ailier sénégalais de 23 ans du FC Metz va repartir en prêt du côté de Quevilly Rouen Métropole dans les prochains jours. De retour en fin de saison après son passage de six mois, Cheikh Sabaly n’entrerait visiblement pas dans les plans de Laszlo Bölöni.

Toutefois, des indiscrétions évoquent qu’une blessure du joueur sénégalais au genou retarderait l’officialisation de l’accord qui devrait être un prêt et non pas un transfert définitif, Culture Grenat reste flou sur ce détail. Pour rappel, Sabaly est arrivé à la Moselle en juillet 2018, mais depuis lors, il n’a jamais réussi à s’imposer avec Antonetti. Il a été prêté à deux reprises au Pau FC (2019-2020 et 2020-2021).

Cheikh Sabaly va poursuivre son aventure à @QRM ! En revanche, la nature du transfert de l’attaquant sénégalais de 23 ans n’a pas filtrée. On ne sait pas s’il s’agit d’un prêt ou d’un transfert définitif. (𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙂𝙧𝙚𝙣𝙖𝙩) pic.twitter.com/O7YVLzIbAh — TEAM GRENAT (@TeamGrenat) July 27, 2022

