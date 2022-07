Le basket sénégalais connaît des difficultés avec des conflits ouverts entre des personnes, sans langue de bois, le ministre des Sports a fait le tour des soubresauts dans le basket-ball qu’il juge regrettable, dans un entretien avec le quotidien Record.

L’actualité du basketball a été marquée ces derniers jours par les sorties médiatiques de Boniface Ndong désormais ancien sélectionneur des Lions, Moustapha Gaye, le DTN et le président de la FSBB, Babacar Ndiaye. Des discours qui ont exposé le mal profond de cette discipline au Sénégal. Le patron des sports sénégalais a parlé de ce conflit noté dans le basket.

« C’est regrettable de voir ces débats parce que le basket est plus important que nous tous. Donc, cela ne peut pas être un débat de personnes. Il faudrait aussi que chacun puisse assumer sa part de responsabilité. Il y en a qui ont été élus et qui ont la confiance de la famille du basket, ils assument leurs responsabilités. Aussi, on doit leur laisser ce rôle là. Ce n’est pas un autre qui viendra faire le basket à leur place. Ce n’est pas un CNB, ça a été un jeu démocratique. Il y a un mandat qui est là. Il y a des gens qui sont là pour présider et décider. Nous sommes en train de les suivre. Mais, ce débat ne fera pas de notre basket un basket meilleur. Le basket, c’est du travail. Il faut que chacun se concentre sur ça, qu’on oublie nos égaux et que les gens travaillent sérieusement pour relever les défis qui interpellent le monde du basket » a déclaré Matar Ba.

