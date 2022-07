Il faut encore s’attendre à des surprises concernant la Coupe d’Afrique des Nations. Alors qu’il y a eu un glissement de date pour la tenue de la 34e édition reportée à l’année 2024. L’édition suivante aussi pourrait changer de lieu !

Le Nigeria et la République du Bénin pourraient accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025, rapporte un site d’informations nigérian. En effet, le président de la Fédération nigériane de football (NFF), Amaju Pinnick, a déclaré que SON pays travaillait sur une candidature avec la République du Bénin pour accueillir la compétition biennale.

Ce dirigeant du football nigérian qui était récemment au Maroc lors des CAF Awards a déclaré que la Confédération africaine de football (CAF) retirerait probablement le droit d’organiser la CAN 2025 à la Guinée. « Nous faisons une offre pour co-organiser le tournoi avec la République du Bénin », a déclaré Pinnick aux journalistes à Lagos mardi.

Une très grosse déclaration qui ne va certainement plaire aux autorités guinéennes qui accélèrent le pas pour terminer les travaux à temps. Même s’il y a plusieurs doutes sur la tenue de la CAN en Guinée avec la construction de stades, de terrains d’entraînement, d’hôtels … Mais en juin passé, le ministre de la jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo déclarait « Ce n’est pas une question de tenabilité ou pas aujourd’hui. Dites-vous qu’on est en train de le faire et on va le faire. On ne peut pas ne pas le faire ».

Le Sénégal, probable candidat pour l’édition 2027 et souvent cité comme le meilleur choix pour co organiser la CAN 2025 avec la Guinée devrait aussi suivre cette information de prés. Doté d’un nouveau stade répondant aux normes internationales, en plus d’avoir lancé un gros chantier de réhabilitation des stades régionaux, le pays des Champions d’Afrique aura des arguments sportifs solides en 2025.

