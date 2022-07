Le Toulouse Football Club tente de mettre la main sur une pépite de Ligue 2 sous contrat avec le FC Sochaux : Rassoul Ndiaye. Après avoir transmis une offre de transfert, les Toulousains viennent d’essuyer un refus pour cette première tentative…

De retour en Ligue 1, le Toulouse Football Club tente de construire un effectif taillé pour se maintenir. Et cette saison 2022-2023 sera bien plus dure que les précédentes puisque les quatre dernières formations du championnat iront directement en Ligue 2. Le passage de 20 à 18 clubs ajoute deux places de plus à la descente… Et il n’y aura aucun barrage pour les mauvais élèves de l’édition 2022-2023 !

Le TFC s’active donc pour densifier son effectif et lorgne sur le prometteur Rassoul Ndiaye (20 ans), milieu de terrain de Sochaux. Comme révélé cette journée, une offre de transfert a bien été transmise à Sochaux. Selon Le 10sport, elle a été tout simplement refusée par les dirigeants sochaliens. Pour le transfert de Rassoul Ndiaye, Sochaux attend 4 millions d’euros. Toulouse devra donc doubler la mise pour envisager une issue favorable dans ce dossier.

Par Le 10sport