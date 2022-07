La Fédération Sénégalaise de Football n’a toujours pas revalorisé le salaire d’Aliou Cissé. Ce dernier aurait décidé de ne plus toucher à la somme versée par l’instance, et cela depuis des mois.

L’information vient du quotidien Record. Aliou Cissé est dans l’expectative d’une rencontre avec les autorités fédérales pour renégocier son contrat comme il y est bien indiqué (sur la prolongation de son contrat jusqu’en septembre 2023). S’il a gardé le silence depuis lors, il faut signaler qu’Aliou Cissé laisse les autorités virer son salaire mais n’y touche pas un seul centime en attendant que la Fédération vienne lui faire de nouvelles propositions peut-on lire sur les colonnes du journal sportif.

Cela ne l’a pas empêché de continuer à rester sur le banc de touche, notamment pour les deux premières journées des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d’Ivoire 2023. En tout cas, depuis la qualification des Lions face aux Pharaons, Cissé préfère attendre d’y voir plus clair. Il ne veut pas d’ambiguïté. Il ne veut pas donner l’impression d’avoir accepté la continuation de son contrat aux mêmes conditions. Estimant qu’il a atteint les objectifs, il se croit en droit de renégocier des conditions nouvelles explique Record.

Au mois de juin passé, dans une interview avec un autre quotidien Source A, Aliou Cissé expliquait être en attente depuis le mois de mars. Mais il restait optimiste quant à une suite heureuse de la situation mettant un point d’honneur sur l’esprit de patriotisme qui les anime tous, lui et les dirigeants de la FSF. « Les dirigeants et moi, nous ne nous sommes pas encore vus pour discuter de ce qui doit se passer. Tout est en stand-by, il faut prier pour moi, afin que la situation se décante. C’est vrai que depuis le mois de mars, on ne pouvait pas imaginer que cette situation serait réglée mais ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de soucis. Je suis patient et je sais que je suis avec des gens très patriotes et que cette situation se réglera le plus rapidement possible. Je me suis toujours battu pour que mon contrat soit confidentiel et j’espère qu’il le restera » faisait-il savoir.

Une situation qui ne devrait pas tarder à être réglée d’autant plus que Record informe que les différentes parties ont entamé les discussions et semblent être en phase en attendant l’officialisation. Le technicien de 46 ans a remporté le titre de meilleur entraîneur de l’Afrique la semaine passée et gagne un salaire de 15 millions de FCFA. Sur un classement des 32 sélectionneurs pour la Coupe du monde 2022 réalisé par le magazine Finance Football, Aliou Cissé occupe la 31e place des techniciens les mieux payés.

