« Les dirigeants et moi, nous ne nous sommes pas encore vus pour discuter de ce qui doit se passer. Tout est en standby, il faut prier pour moi, afin que la situation se décante. Je dois rencontrer certaines personnes aujourd’hui (jeudi). On est en train d’y travailler pour l’instant. C’est vrai que depuis le mois de mars on pouvait pas imaginer que cette situation serait réglée mais ce n’est pas le cas. Il n’ y a pas de soucis. Je suis patient et je sais que je suis avec des gens très patriotes et que cette situation se réglera le plus rapidement possible. Je me suis toujours battu pour que mon contrat soit confidentiel et j’espère qu’il le restera », a affirmé le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé.