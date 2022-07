Ils connaissent désormais leurs futurs adversaires pour le prochain Tournoi UFOA/A qualificatif à la prochaine coupe d’Afrique des nations U20. Logé dans le groupe B avec la Guinée, la Gambie, le Cap-Vert et le Liberia, le Sénégal, finaliste malheureux de l’édition 2020, a pour objectif de remporter ce tournoi et de se qualifier à la prochaine CAN. C’est pourquoi le sélectionneur Malick Daff enchaîne les stages depuis quelques mois.

Une nouvelle liste de 29 joueurs a été publiée vendredi soir pour un stage de 5 jours. On y note le retour du portier de la Linguère, Alioune Niang absent lors des derniers stages avec les Lionceaux, Alioune Niang et l’absence de Samba Diallo présent lors des deux derniers stages. L’attaquant international serait actuellement au Stade de Brest pour des essais.

Liste des 29 joueurs

1. Alioune Niang (Linguère de St-Louis)

2. Ndiack Sall (Espoirs de Guédiawaye)

3. Pape Ibrahima Dione (AF Darou Salam de Dakar)

4. Mamour Ndiaye (Oslo FA de Dakar)

5. Amidou Diop (Génération Foot de Dakar)

6. Mouhamed Gueye (Diambars FC Saly de Mbour)

7. Mouctar Ndiaye (Casa Sports de Ziguinchor)

8. Souleymane Basse (Génération Foot de Dakar)

9. Mbaye Ndiaye (Dakar Sacré Cœur)

10. El hadji Daouda Diamé (Jaraaf de Dakar)

11. Ousmane Diao (AF Darou Salam de Dakar)

12. Mohamed Camara (Casa Sports de Ziguinchor)

13. Baye Ablaye Mbaye (CNEPS Excellence de Thiès)

14. Babacar Ndiaye (AS Douanes de Dakar)

15. Youssou Diop (AS Douanes de Dakar)

16. Djibril Diarra (Génération Foot de Dakar)

17. Mouhamed Gueye (US Gorée de Dakar)

18. Mame Libasse Laye Ngom (Guédiawaye FC de Dakar)

19. Mamadou Fall Niang (Diambars FC Saly de Mbour)

20. Pape Daouda Diongue (AF Darou Salam de Dakar)

21. Pape Demba Diop (Diambars FC Saly de Mbour)

22. Pape Dame Ba (Keur Madior FC de Mbour)

23. Abdou Salam Ndoye (Espoirs de Guédiawaye)

24. Mame Mor Faye (AF Darou Salam de Dakar)

25. Papa Amadou Diallo (Génération Foot de Dakar)

26. Malick Mbaye (Génération Foot de Dakar)

27. Alassane Diao (US Gorée de Dakar)

28. Ibrahima Faye (Sonacos de Diourbel)

29. Idrissa Gueye (Génération Foot de Dakar)