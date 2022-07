S’exprimant après le match face au HNK Šibenik, l’entraîneur du HNK Gorica a justifié l’entrée en jeu de Moussa Wagué.

Après 19 mois de galère à cause d’une rupture du ligament croisé postérieur subie en décembre 2020 lors de son passage en prêt au POAK Salonique (Grèce), Moussa Wagué est arrivé au HNK Gorica cet été pour relancer sa carrière. Et l’aventure en Croatie est plutôt bien partie pour l’ancien joueur du FC Barcelone.

Après sa longue absence, il a enfin rejouer ce samedi face au HNK Šibenik. Le latéral droit sénégalais de 23 ans a effectué son entrée dans le dernier quart de la rencontre. Malgré son manque de rythme, l’ancien pensionnaire de l’Académie ASPIRE a réalisé quinze bonnes minutes et a notamment été salué par son entraîneur.

« Je suis content, car il a montré plus que quiconque en 15 minutes. Moussa est un joueur de haut niveau, vous l’avez vu. Il n’est pas encore prêt, mais nous ne pouvions pas attendre longtemps pour le faire jouer. Il a montré avec son expérience qu’il peut faire la différence, et il jouera de plus en plus », a réagi Samir Toplak.

wiwsport.com