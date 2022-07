Ce dimanche, la finale du Championnat Top Sénégal (Championnat) oppose Kirène Rugby Club et ASFA au stade Iba Mar Diop. Les Militaires sont à la recherche d’un deuxième sacre consécutif, tandis que les Thiessois tenteront de décrocher leur premier titre.

L’ASFA est certes la meilleure équipe du Sénégal. Mais, nuance-t-il, cette année-ci, Kirène RC, qui a réalisé un parcours inédit et sans faute, a des arguments à faire valoir. «On les connaît assez, parce qu’on les a battus durant la saison», se rappelle Amath Thiana, capitaine de Kirène RC.

Le leader des Militaires, quant à lui, parle d’une erreur d’appréciation. Selon Bou Diakhaté, l’ASFA avait sous-estimé Kirène et compte corriger cette erreur dimanche. Revenant sur leurs parcours de cette saison, il affirme que les performances sont assez bonnes. «Les surprises inattendues arrivent souvent, notamment la défaite contre S’en-Fout. Mais, l’effectif est encore là et on en est à notre deuxième final de rang», dit-il.

Le chef de file de l’équipe de Kirène, lui, parle de performance sans précédent à faire pâlir plu d’un. Après deux demi-finales ratées, ajoute-il, la troisième a été la bonne cette année-ci. A cela s’ajoute une invincibilité depuis le début de la saison. «On va gagner le Bouclier (du Lion) pour marquer l’histoire. Ce sera une récompense aux efforts inlassables du collectif et des dirigeants du groupe Kirène», promet-il.

Avec Stades