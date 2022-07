Les Championnat d’Afrique de judo en cadets et juniors, qualificatifs à la Coupe du monde d’août prochain en Équateur, ont démarré hier jeudi, à Nairobi, au Kenya. Les cadets ont ouvert le bal. Et pour leur première sortie, les trois cadets sénégalais se sont illustrés en raflant deux médailles d’argent et une en or dans leurs catégories.