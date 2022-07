À l’instar de plusieurs autres trophées, le Sénégal est proche de remporter une distinction des CAF AWARDS qu’il n’avait plus remportée depuis 20 ans. Ce soir, l’histoire du football sénégalais sera encore en marche!

Pour la 21e fois de l’histoire, la Confédération Africaine de Football va décerner le trophée du meilleur entraîneur d’une équipe masculine de l’année. Pour cette distinction, le sélectionneur des Champion d’Afrique Aliou Cissé est en compétition avec le finaliste malheureux de la CAN Carlos Queiroz et l’entraîneur du Wydad Athletic Club Walid Regragui.

Classé 2e lors des éditions 2018 et 2019, Aliou Cissé est favori pour cette année 2022 durant laquelle il a réussi à remporter la première CAN pour le Sénégal et le qualifier pour une deuxième fois d’affilée et historique à la Coupe du monde. Une véritable montée en puissance de l’Equipe Nationale du Sénégal où le travail du technicien de 46 ans a été félicité par ses pairs, dans le continent comme dans le monde.

L’ancien capitaine des Lions de la fameuse Génération 2002 est encore à un pas d’écrire son nom dans l’histoire du football sénégalais. En effet, le Sénégal n’avait plus remporté le trophée de meilleur entraîneur d’Equipe Nationale masculine depuis les éditions 2001 et 2002 avec Bruno Metsu. À l’époque, le Sénégal avait perdu la finale de la Coupe d’Afrique puis prenait part à la Coupe du Monde où il s’est arrêté en quart de finale. 20 ans après, le Sénégal s’apprête à retrouver ce trophée avec El Tactico.

Rendez-vous à 19h Gmt pour connaître le successeur de Djamel Belmadi.

wiwsport.com