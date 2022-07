Dès ce mercredi et ce pour une durée de cinq jours, la 18ème Semaine nautique internationale de Mdiq (SNIM) va se tenir dans les eaux marocaines. Et le Sénégal y est représenté par deux athlètes issus du club de Sénévoile domicilié à Ndangane Sambou (Îles du Saloum) et ayant pour président Mandiaye Diouf. C’est la 5ème participation dudit club sénégalais.

Par le schéma de la rotation de ses athlètes, Sénévoile a engagé pour la première fois, à la SNIM, deux moniteurs à savoir Djiby Diallo et Ousmane Fall. Ils ont pour objectif de défendre les couleurs sénégalaises d’une part, et d’autre part de gagner en expérience afin de la partager une fois de retour en club. Djiby Diallo et Ousmane Fall sont inscrits dans l’épreuve ILCA (International Laser Class Association). ILCA est la catégorie qui regroupe en une les épreuves initialement destinées au Class Laser, le Laser Radial et le Laser Standard.

Plusieurs pays en lice

Hormis le Sénégal, Côte d’Ivoire, Suisse, Tunisie, Émirats arabes unis (EAU), Maroc, Espagne, France et Égypte sont les autres nations engagées. Elles vont concourir dans différentes épreuves. Soit une dizaine de pays. Créée en 2003, la Semaine nautique internationale de M’diq (SNIM) est organisée par le Royal Yachting Club de M’diq en collaboration avec la préfecture de M’diq-Fnideq et la Fédération royale marocaine de voile. Elle bénéficie également du soutien de plusieurs grands sponsors à l’instar de Maroc Telecom, Groupe Banque populaire, la Samir, l’APDN.

Record