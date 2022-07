De retour au Sénégal, après avoir décroché la médaille de bronze à la Coupe COSAFA en Afrique du Sud, le capitaine de l’équipe nationale locale, Moutarou Baldé, a exprimé dans Stades les raisons de leur 3ème place.

Lors du précédent tournoi, le Sénégal avait terminé à la 2ème place et, pour cette année en Afrique du Sud, les Lions de la sélection locale ont été rétrogradés d’une place, en occupant la dernière marche du podium.

«Nous ne sommes pas totale ment satisfaits, ni complètement rassasiés, car notre objectif était de faire mieux, c’est-à-dire gagner le trophée. Mais, nous n’avons pas été ridicules non plus. Nous nous contentons de cette 3ème place», a dit Moutarou Baldé.

Selon lui, sa troupe a beaucoup appris de ce tournoi. «Nous avons une belle équipe et un coach qui s’occupe de nous, qui nous motive et qui est très disponible. En ce qui concerne les joueurs, nous avons appris tant de choses et participer à ce genre de tournois internationaux fait du bien, car on y gagne de l’expérience. La découverte du haut niveau est importante pour les jeunes joueurs locaux. Tout ne peut pas être parfait, bien sûr. Il y a forcément des regrets et le seul hic, c’est de ne pas rester avec la coupe. L’équipe avait de l’ambition et on y croyait dès la fin des matchs de poules, car l’équipe avait une union solidaire et ne vi sait que la 1ère place. Nous sommes un peu déçus, mais nous acceptons les réalités du football. Ce que je retiens, nous avons été victimes d’un excès de confiance, car on voyait déjà le trophée en main« , fait savoir l’enfant de Khar Yalla.

Ave Stades