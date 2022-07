Comme évoqué antérieurement sur wiwsport.com, Fribourg s’intéresserait à Bamba Dieng et aurait enclenché des discussions avec l’Olympique de Marseille, mais sans concrétiser leur intérêt.

Fribourg adore le profil de Bamba Dieng (7 buts, 3 passes décisives en L1 en 2021-2022), sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024. Après avoir discuté avec l’entourage du joueur de 22 ans à la fin du printemps, le club 6ème de Bundesliga la saison dernière a aussi pris langue avec la direction du club marseillais.

Mais le montant évoqué dans la première approche par le club allemand (8 millions d’euros) reste éloigné des prétentions de Longoria et sa direction, qui valorise leur joyau entre 12 et 15 millions d’euros.

Cet intérêt de Fribourg vient s’ajouter à ceux de plusieurs formations notamment anglaises (dont Newcastle) et turques, sans que cela ne se concrétise matériellement par des offres précises. L’arrivée de Luis Suarez accélérera-t-elle le départ de Bamba Dieng ? Wait and see !

wiwsport.com avec L’Equipe