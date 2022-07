Fraîchement présenté au HNK Gorica pour y relancer sa carrière, Moussa Wagué n’oublie pas l’Equipe Nationale du Sénégal.

Après une très longue période ans le brouillard à cause d’une blessure, Moussa Wagué entrevoit enfin le bout du tunnel. Le désormais ancien latéral droit du FC Barcelone posé ses valises dans le comitat de Zagreb. Et plus précisément à Velika Gorica. Le joueur de 23 ans a signé au HNK sous la forme d’un prêt d’une saison, soit jusqu’en juin 2023.

En Prva HNL, le Championnat de Première Division de Croatie, l’international sénégalais, qui n’a plus joué un match officiel depuis décembre 2020, compte aligner temps de jeu et bonnes prestations. Questions de pouvoir retrouver l’Equipe Nationale du Sénégal. Moussa Wagué, qui compte 21 sélections pour un but, n’a plus joué avec les Lions depuis novembre 2020.

« J’ai un grand désir de jouer à nouveau dans l’Equipe Nationale, c’est pourquoi il est important pour moi d’avoir le plus de temps de jeu possible ici. Comme je l’ai dit, tout est possible dans le football, donc je crois que mon souhait peut se réaliser », a t-il déclaré lors de sa présentation. Le plus jeune buteur africain de l’histoire d’une phase finale de Coupe du Monde compte sans doute se voir au Qatar dans quatre mois. Le n’attends pas…

wiwsport.com