Officiellement recruté par HNK Gorica, Moussa Wagué s’est confié sur ses sensations après 19 très longs mois sans compétition.

Après un an et demi de galères, marquées par une terrible blessure subie en décembre 2020 avec le PAOK Salonique, Moussa Wagué va bientôt pouvoir refouler les pelouses. Le latéral droit international sénégalais (23 ans, 21 sélections, 1 but) vient de s’engager en prêt en faveur du HNK Gorica, en Croatie. Il devrait y avoir du temps de jeu pour son plus grand bonheur.

« Je me sens bien, j’ai hâte de rejouer, après presque deux saisons sans matchs officiels. Ici, il y a de grands stades, une super ambiance, tout est sympa, mais ce n’est pas le plus important. Pour moi, la chose la plus importante est le football, je veux aider l’équipe à gagner et avancer », a déclaré le nouveau numéro 15 du HNK Gorica, qui se confie sur sa période depuis cette blessure.

« C’est étrange de ne pas avoir joué aussi longtemps, j’avais du mal à l’accepter au début, mais c’est comme ça dans le football, tout est possible et ça aurait pu être bien pire. C’est pourquoi je suis heureux d’être ici, d’avoir une nouvelle chance de jouer à nouveau et je suis prêt, mentalement et physiquement. Je me suis entraîné tout ce temps, je ne me suis pas reposé donc je suis en forme. »

Premier entraînement de Moussa Wagué avec son nouveau club HNK Gorica (Croatie 🇭🇷)https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/a3136ZpWPH — wiwsport.com (@wiwsport) July 18, 2022

