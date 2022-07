Arrivé à Galatasaray en 2019, Mbaye Diagne devrait définitivement quitter les Sang et Or cet été. L’attaquant sénégalais devrait s’engager au Fatih Karagümrük, toujours en Première Division de Turquie.

L’histoire mouvementée entre Mbaye Diagne et Galatasaray semble se reprocher à une fin définitive. Après deux saisons et demie passées dans ce club, entrecoupées par deux prêts, d’abord au Club Brugge l’été 2020 puis à West Bromwich Albion l’hiver 2021, l’attaquant sénégalais devrait être définitivement transféré dans ce mercato.

Et sa prochaine destination semble déjà précise. En effet, selon plusieurs sources en provenance de la Turquie, l’ancien joueur de Kasımpaşa devrait s’engager en faveur de Karagümrük, un club turc qui réussit généralement les Sénégalais si on prend en exemple Alassane Ndao et Pape Alioune Ndiaye, qui ont porté ces couleurs.

Compte tenu de sa situation à Galatasaray, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mbaye Diagne et les dirigeants Sang et Or auraient mutuellement trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. L’international sénégalais de 30 ans a même quitté le camp de base de Galatasaray en Autriche pour sceller son avenir.

Ainsi, avec Galatasaray, Mbaye Diagne va mettre fin à deux saisons et demie parsemées d’embûches. Bien qu’il ait réussi à hausser son niveau dans ce club, les rapports n’ont pas toujours été des meilleurs. Il part avec un bilan 26 buts en 61 matchs, un titre de Champion de Turquie, de la Coupe et de la Supercoupe en 2019.

wiwsport.com