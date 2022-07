Le Directeur technique national de basket, Moustapha Gaye s’est exprimé face à la presse, ce jeudi, sur le choix porté sur Desagana Diop pour conduire l’équipe nationale masculine du Sénégal.

« On a décidé de confier les rênes de l’équipe à Ngagne Desagana Diop. C’est un jeune technicien et bien coté en NBA. Il est réceptif et c’est ce qu’on veut mettre en place. La seule chose qu’on exige ou plutôt qu’on lui demande c’est sa «sénégalité», c’est-à-dire accepter nos conditions de travail. J’ai eu une oreille attentive du sélectionneur. Il connaît déjà la maison et c’est un plus pour lui.

Il sera difficile pour lui d’être présent à temps plein. Mais son premier assistant Pabi Guèye prendra le relais. Je pense qu’il faut donner confiance à l’expertise locale. Il y a toujours une première fois. Pabi avait fait un bon tournoi en février dernier.

Toutefois, Desagana est en train de tout faire pour se libérer pour la fenêtre de février. Il faut noter qu’Abdourahmane Ndiaye «Adidas» et Porfirio Fisac de Diego avaient fait un bon travail de même que sans être là en temps plein. C’est une question d’organisation et de méthode et nous sommes assez outillés sur le plan local pour faire le travail.

Le staff de Ngagne Desagana est composé de : Mamadou Guèye «Pabi», 1er assistant, Amadou Mbodj est le 2ème assistant et en même temps l’analyste-vidéo. Bouna Sémou Niang est le préparateur physique de l’équipe. », nous explique le DTN dans Record repris par IGFM.

Avec IGFM