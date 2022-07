Comme nous vous l’annoncions il y a quelques heures sur wiwsport.com, Naples s’intéresse à Abdou Diallo bien qu’ayant aussi à l’œil, le défenseur du Fenerbahçe, Min-Jae (désormais plus proche de Rennes). Et à l’en croire les informations de Fabrizio Romano, on est loin du stade d’un simple intérêt et le club de De Laurentiis serait même en négociations avec le Paris Saint-Germain pour s’offrir les services du défenseur sénégalais.

Selon le fameux journaliste italien, le transfert du champion d’Afrique devrait être bouclé pour 20 à 25 millions d’euros. Désireux de se séparer du défenseur des Lions, Paris privilégierait un transfert définitif pour son joueur alors que Naples rassure en indiquant que le natif de Tours était sa priorité défensive, comme le renseigne notre confrère, Loïc Tanzi.

Toutefois, selon la même source (Romano) confirmée par Di Marzio, le salaire de Diallo serait actuellement l’un des points de blocage dans les discussions. Pour rappel, Abdou Diallo émarge pour un salaire de 450.000 euros par mois au PSG. Naples devrait certainement faire un effort pour surmonter cet obstacle dans les discussions.

