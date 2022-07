Le nouveau sélectionneur Desagana Diop a convoqué ce jeudi un groupe de 18 joueurs pour préparer la prochaine fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

Indisponible lors de la fenêtre passée, les joueurs Brancou Badio, Amar Sylla et Mbaye Ndiaye sont rappelés. La surprise de la liste est sans doute la convocation de l’arrière Lamine Sambe. Sa dernière apparition avec l’Equipe Nationale remonte à la coupe du monde Chine 2019. Le pivot du DUC, Adama Diakhite, auteur de bonnes prestations durant la BAL fait aussi partie des joueurs convoqués. Recalé de la liste des 12, l’ailier Makhtar Gueye est encore présélectionné. Du groupe à Alexandrie, on note les absences de Pape Malick Dime et Boubacar TOURE.

Rappelons que le Sénégal jouera le Sud Soudan, le Cameroun et la Tunisie pour la prochaine fenêtre prévue les 26, 27 et 28 août.

Voici la liste des joueurs convoqués

➡️ Desagana Diop publie une liste des 18 Lions, convoqués pour la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 !!!#wiwsport #senegal #kebetu #teamsenegal pic.twitter.com/kYVLgAvvb2 — wiwsport.com (@wiwsport) July 14, 2022

