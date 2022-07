On connaît désormais les 10 techniciens qui prétendent à remporter le trophée du meilleur entraîneur de football féminin de l’année. Ce jeudi, la CAF a dévoilé la liste dans laquelle figure le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal Mame Moussa Cissé, quart de finaliste de la CAN Féminine 2022 avec les Lionnes.

Mais, contrairement à son homologue de la sélection masculine Aliou Cissé, qui part largement favori pour remporter cette récompense dans la catégorie masculine, Mame Moussa Cissé devra faire face à une rude concurrence. Du beau monde étant dans cette liste pour le trophée de meilleur entraîneur de football féminin.

La liste des nominés pour le trophée de meilleur entraîneur de football féminin de l’année

