A l’occasion du premier quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Sénégal et la Zambie, les supporters des Lionnes ont mis une ambiance exceptionnelle au stade Mohammed V de Casablanca, mercredi.

Les chants résonnent bien fort au stade Mohamed V, lieu qui abrite cette rencontre entre les Chipolopos Dames et les Lionnes du Sénégal. L’enjeu est capital pour les deux équipes qui rêvent non seulement de continuer leur aventure dans cette compétition et la cerise sur le gâteau, de pouvoir participer à la prochaine Coupe du Monde féminine. Dans le fairplay, les supporters sénégalais offrent de superbes scènes. Bodio Bodio yé ….Sén Baay nieuwna…Waw …Waawaw, tous les moyens sont bons pour faire vivre l’enfer à l’adversaire du jour.

wiwsport.com