Après huit saisons en Serie A, Kalidou Koulibaly s’est positionné parmi les meilleurs défenseurs au monde et du championnat italien.

Selon Opta Paolo qui donne ces statistiques, Depuis qu’il a rejoint Napoli (2014-15), Kalidou Koulibaly est le joueur de champ à avoir réalisé le plus de passes, il en compte 14528. Le joueur de 31 ans a remporté le plus de tacles (344) et récupéré le plus de ballons (1716) dans la première division italienne.

1 – Since he joined Napoli (2014-15), Kalidou #Koulibaly has been the outfield player to have completed the most passes (14528), won the most tackles (344) and recovered the most balls (1716) in #SerieA. Colossus. pic.twitter.com/3Zq5l2xugo

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) July 13, 2022