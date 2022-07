Après la phase de groupe qui s’est déroulée à Rabat, les Lionnes vont changer de ville, au Maroc. Le Sénégal va affronter la Zambie à Casablanca.

C’est une bonne nouvelle pour la communauté sénégalaise fortement présente à Casablanca, la ville portuaire et commerciale du Royaume chérifien. La première affriche des quarts de finale de la CAN Maroc 2022 va opposer la Zambie au Sénégal. La rencontre est prévue ce mercredi à 17 heures au stade Mohammed V de Casablanca. Notons que c’est dans ce stade que se disputaient les matchs de poule de la Zambie qui a terminé à la première place du groupe B (2 victoires et un nul) devant le Cameroun, la Tunisie et le Togo.

À Rabat, les Sénégalais étaient nombreux sur les gradins pour supporter les Lionnes. La même ambiance est attendue demain pour pousser les protégées de Mame Moussa Cissé à décrocher la qualification en demi-finale qui est synonyme aussi d’une participation historique pour le Sénégal à la Coupe du monde.

wiwsport.com