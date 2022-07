Le latéral droit et international sénégalais (49 sélections) de 32 ans rejoint le SLO ! Formé à l’Olympique Lyonnais, il comptabilise près de 130 apparitions dans l’élite du football français ainsi que 3 matchs de Ligue des Champions. Il arrive en provenance du CE Sabadell (Espagne).

Originaire de Marseille, Lamine Gassama débute le football dans la cité phocéenne avant d’intégrer le centre de formation de l’Olympique Lyonnais à l’âge de 16 ans. 2 ans plus tard, il se joint à l’équipe première de l’OL et réalise sa première titularisation en Ligue 1 quelques jours après ses 19 ans face au FC Sochaux-Montbéliard.

Avec les Lyonnais, il découvre également la Ligue des Champions à 3 reprises après avoir affronté le Bayern Munich, Liverpool et la Fiorentina ! 3 saisons et demie plus tard et 24 matchs en professionnel avec le club rhodanien, l’arrière-droit rejoint le FC Lorient. Chez les Merlus, Lamine réalise 110 matchs supplémentaires en Ligue 1.

Il quitte la France en 2016 pour la Turquie où il s’engage d’abord à Alanyaspor pour 2 saisons, puis à Göztepe pendant 3 ans, comptabilisant au total 140 matchs avec les clubs de première division turque. Depuis le mois de mars, il évoluait au CE Sabadell en 3ème division espagnole.

Présent depuis maintenant une semaine avec l’équipe, c’est un réel renfort d’expérience qui vient s’ajouter à l’effectif stadiste à quelques jours de la reprise du championnat face à Yverdon.

« Je suis très content d’avoir signé à Stade Lausanne Ouchy qui est un club ambitieux. Après avoir discuté avec la direction et le coach, j’ai tout de suite été emballé par le projet de jeu du club qui souhaite pratiquer un football dominant. C’est clair qu’avec l’expérience que j’ai et par mon vécu, je pourrai pousser le groupe vers le haut et y apporter mon maximum », a déclaré l’international sénégalais.

« Après mon premier entraînement, j’ai tout de suite pu voir qu’il y avait de la qualité, des joueurs de caractère et un groupe plutôt jeune avec une bonne cohésion. J’ai eu la chance d’avoir signé dans un club sain, ce qui pour moi est une bonne chose. Que je sois sur le terrain ou sur le banc, je sais que j’aurai des responsabilités », a affirmé l’ancien joueur de Göztepe.

