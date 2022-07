Il faudra encore du temps pour le Sénégal de se remettre en selle pour le handball masculin dans le continent. Les Lions ont essuyé un deuxième revers ce mardi qui les élimine de la course pour les quarts.

Le sélectionneur Fred Bougeant avait annoncé la couleur hier. Il n’y a pas de match facile dans le groupe D qui compte des sélections mondialistes. Alors que le Sénégal revient de loin, 18 ans sans participer à la CAN.

Battu hier par la RDC, le Sénégal a encore flanché devant l’Angola (31-24). Pourtant, les Lions ont corrigé les erreurs d’hier et se sont appliqués sur le dernier geste. À la pause, ils avaient tenu l’Angola en échec (15-15). Au retour des vestiaires, l’équipe sénégalaise a changé de visage et traîne encore ses lacunes notamment au poste de gardien de but. Elle sera punie par un écart difficile à rattraper pour elle, 7 buts ! Une deuxième défaite synonyme d’élimination pour les quarts de finale.

La RDC et l’Angola, avec deux victoires sont qualifiés pour le second tour avant le dernier match de poule qui les opposera. Sur les 13 équipes participantes, seul le groupe D compte 4 équipes. Selon le règlement de la compétition, les deux premières équipes de chaque groupe passent au second tour.

Pour un handball masculin en reconstruction au Sénégal, ce serait déjà une bonne note de remporter le dernier match de groupe prévu demain. Ce sera un duel entre deux éliminés, le Sénégal et la Zambie qui ont perdu tous les deux leurs matchs. Et disputeront les matchs de classement.

wiwsport.com